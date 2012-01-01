Я стану лучше (фильм, 2012) смотреть онлайн
Сюжет
За нападение на полицейского двадцатилетняя Омблина приговорена к трем годам заключения. Оказавшись в тюрьме и теряя надежду на светлое будущее, девушка неожиданно узнает, что беременна. Спустя 8 месяцев у нее рождается мальчик Лукас -- луч надежды. Но по закону Франции Омблина может быть рядом с сыном только первые полтора года. Не желая мириться с этим, девушка решает убедить судью, что в состоянии воспитывать своего сына после освобождения.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- СКРежиссёр
Стефан
Каз
- Актриса
Мелани
Тьерри
- НБАктриса
Натали
Бекю
- КМАктриса
Корин
Мазьеро
- КСАктриса
Катрин
Сале
- ДХАктриса
Дуня
Хдия
- ГЖАктриса
Гаэлль
Женте
- МКАктриса
Марта
Кортон Винальс
- ПБАктёр
Патрис
Буре
- НВАктриса
Николь
Вальберг
- ТКАктёр
Тишу
Кане
- СКСценарист
Стефан
Каз
- СДПродюсер
Себастьен
Деллуа
- ДЭПродюсер
Диана
Элбаум
- ИДПродюсер
Иланн
Джирард
- ШДХудожница
Шарлотта
Давид
- ВСОператор
Виржини
Сен-Мартен