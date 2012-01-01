Я стану лучше
Wink
Фильмы
Я стану лучше
2012, Ombline
Драмы96 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Я стану лучше (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

За нападение на полицейского двадцатилетняя Омблина приговорена к трем годам заключения. Оказавшись в тюрьме и теряя надежду на светлое будущее, девушка неожиданно узнает, что беременна. Спустя 8 месяцев у нее рождается мальчик Лукас -- луч надежды. Но по закону Франции Омблина может быть рядом с сыном только первые полтора года. Не желая мириться с этим, девушка решает убедить судью, что в состоянии воспитывать своего сына после освобождения.

Я стану лучше смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Бельгия, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я стану лучше»

Всё