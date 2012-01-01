Я стану лучше (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

За нападение на полицейского двадцатилетняя Омблина приговорена к трем годам заключения. Оказавшись в тюрьме и теряя надежду на светлое будущее, девушка неожиданно узнает, что беременна. Спустя 8 месяцев у нее рождается мальчик Лукас -- луч надежды. Но по закону Франции Омблина может быть рядом с сыном только первые полтора года. Не желая мириться с этим, девушка решает убедить судью, что в состоянии воспитывать своего сына после освобождения.



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