Я плюю на ваши могилы 3
Актёры и съёмочная группа фильма «Я плюю на ваши могилы 3»

Режиссёры

Ричард Шенкман

Richard Schenkman
Режиссёр

Актёры

Сара Батлер

Sarah Butler
Актриса
Дженнифер Лэндон

Jen Landon
Актриса
Даг МакКиэн

Doug McKeon
Актёр
Гэбриел Хоган

Gabriel Hogan
Актёр
Харли Джейн Козак

Harley Jane Kozak
Актриса
Мишель Херд

Michelle Hurd
Актриса
Расселл Чарльз Питтс

Russell Charles Pitts
Актёр
Уолтер Перес

Walter Perez
Актёр
Карен Страссман

Karen Strassman
Актриса
Кристофер Хоффман

Christopher Hoffman
Актёр
Мэг Рейч

Meg Raich
Актриса
Эндрю Диц

Andrew Dits
Актёр
Адам Даннеллс

Adam Dunnells
Актёр
Лони Перрин

Lonye Perrine
Актриса
Алисса Юван

Alissa Juvan
Актриса
Бобби Рид

Bobby Reed
Актёр
Хит МакГоф

Heath McGough
Актёр
Кори Крэйг

Corey Martin Craig
Актёр
Алла Корот

Alla Korot
Актриса
Джошуа Ковальчик

Joshua Kovalscik
Актёр
Джефф Брэнсон

Jeff Branson
Актёр
Малани Кумс

Malani Coomes
Актриса
Родни Истман

Rodney Eastman
Актёр

Продюсеры

Пол Хертцберг

Paul Hertzberg
Продюсер
Энтони Фанкхаузер

Anthony Fankhauser
Продюсер

Художники

Глэдис Родригес

Gladys Rodriguez
Художница
Наоко Инада

Naoko Inada
Художница

Монтажёры

Ана Флорит

Ana Florit
Монтажёр

Операторы

Ричард Дж. Виалет

Richard J. Vialet
Оператор

Композиторы

Эдвин Вендлер

Edwin Wendler
Композитор