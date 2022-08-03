Я плюю на ваши могилы 3
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Я плюю на ваши могилы 3

Я плюю на ваши могилы 3 (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, I Spit on Your Grave 3
Триллер, Криминал87 мин18+

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О фильме

Здесь нет героев, а только жертвы и палачи. И разница между первыми и вторыми исчезающе мала. Фильм «Я плюю на ваши могилы 3» 2015 года — леденящая кровь история молодой женщины Дженнифер Хиллз, которая пытается начать новую жизнь после пережитого насилия и кровавой мести.

Стараясь забыть об ужасе, через который ей пришлось пройти, девушка переезжает в Лос-Анджелес. Там она меняет имя, посещает терапевтические группы и пытается быть «нормальной». Но внутри — все те же боль, злость и ощущение, что справедливость так и не восторжествовала. Когда одна из подруг по группе погибает от рук своего бойфренда, Дженнифер снова берет в руки оружие. Но теперь она не просто мстит, а карает системно, хладнокровно, почти как охотник.

Это исповедь женщины, которую сломали, а потом оставили бороться в одиночку. И если вас не смущает обилие жестоких натуралистичных сцен, то обратите внимание на фильм «Я плюю на ваши могилы 3». Смотреть этот мрачный и напряженный триллер эмоционально тяжело, но если вы готовы к суровому, но важному разговору о насилии и последствиях, оно стоит того.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я плюю на ваши могилы 3»