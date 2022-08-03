Здесь нет героев, а только жертвы и палачи. И разница между первыми и вторыми исчезающе мала. Фильм «Я плюю на ваши могилы 3» 2015 года — леденящая кровь история молодой женщины Дженнифер Хиллз, которая пытается начать новую жизнь после пережитого насилия и кровавой мести.



Стараясь забыть об ужасе, через который ей пришлось пройти, девушка переезжает в Лос-Анджелес. Там она меняет имя, посещает терапевтические группы и пытается быть «нормальной». Но внутри — все те же боль, злость и ощущение, что справедливость так и не восторжествовала. Когда одна из подруг по группе погибает от рук своего бойфренда, Дженнифер снова берет в руки оружие. Но теперь она не просто мстит, а карает системно, хладнокровно, почти как охотник.



Это исповедь женщины, которую сломали, а потом оставили бороться в одиночку. И если вас не смущает обилие жестоких натуралистичных сцен, то обратите внимание на фильм «Я плюю на ваши могилы 3». Смотреть этот мрачный и напряженный триллер эмоционально тяжело, но если вы готовы к суровому, но важному разговору о насилии и последствиях, оно стоит того.

