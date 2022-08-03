Я плюю на ваши могилы 3 (фильм, 2015) смотреть онлайн
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О фильме
Здесь нет героев, а только жертвы и палачи. И разница между первыми и вторыми исчезающе мала. Фильм «Я плюю на ваши могилы 3» 2015 года — леденящая кровь история молодой женщины Дженнифер Хиллз, которая пытается начать новую жизнь после пережитого насилия и кровавой мести.
Стараясь забыть об ужасе, через который ей пришлось пройти, девушка переезжает в Лос-Анджелес. Там она меняет имя, посещает терапевтические группы и пытается быть «нормальной». Но внутри — все те же боль, злость и ощущение, что справедливость так и не восторжествовала. Когда одна из подруг по группе погибает от рук своего бойфренда, Дженнифер снова берет в руки оружие. Но теперь она не просто мстит, а карает системно, хладнокровно, почти как охотник.
Это исповедь женщины, которую сломали, а потом оставили бороться в одиночку. И если вас не смущает обилие жестоких натуралистичных сцен, то обратите внимание на фильм «Я плюю на ваши могилы 3». Смотреть этот мрачный и напряженный триллер эмоционально тяжело, но если вы готовы к суровому, но важному разговору о насилии и последствиях, оно стоит того.
Рейтинг
- РШРежиссёр
Ричард
Шенкман
- СБАктриса
Сара
Батлер
- ДЛАктриса
Дженнифер
Лэндон
- ДМАктёр
Даг
МакКиэн
- ГХАктёр
Гэбриел
Хоган
- ХДАктриса
Харли
Джейн Козак
- МХАктриса
Мишель
Херд
- РЧАктёр
Расселл
Чарльз Питтс
- УПАктёр
Уолтер
Перес
- КСАктриса
Карен
Страссман
- КХАктёр
Кристофер
Хоффман
- МРАктриса
Мэг
Рейч
- ЭДАктёр
Эндрю
Диц
- АДАктёр
Адам
Даннеллс
- ЛПАктриса
Лони
Перрин
- АЮАктриса
Алисса
Юван
- БРАктёр
Бобби
Рид
- ХМАктёр
Хит
МакГоф
- ККАктёр
Кори
Крэйг
- АКАктриса
Алла
Корот
- ДКАктёр
Джошуа
Ковальчик
- ДБАктёр
Джефф
Брэнсон
- МКАктриса
Малани
Кумс
- РИАктёр
Родни
Истман
- ПХПродюсер
Пол
Хертцберг
- ЭФПродюсер
Энтони
Фанкхаузер
- ГРХудожница
Глэдис
Родригес
- НИХудожница
Наоко
Инада
- АФМонтажёр
Ана
Флорит
- РДОператор
Ричард
Дж. Виалет
- ЭВКомпозитор
Эдвин
Вендлер