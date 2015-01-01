Я плюю на ваши могилы 3 HD (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, I Spit on Your Grave 3
Триллеры87 мин18+
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Сюжет
Главная героиня фильма писательница Дженнифер Хиллз начала новую жизнь. Она посещает психотерапевта и кризисную группу для жертв изнасилований. В группе она знакомится с девушкой, которая убеждает еe, что месть — это и есть правосудие.
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Рейтинг
4.7 КиноПоиск
5.1 IMDb
- РШРежиссёр
Ричард
Шенкман
- СБАктриса
Сара
Батлер
- ДЛАктриса
Дженнифер
Лэндон
- ДМАктёр
Даг
МакКиэн
- ГХАктёр
Гэбриел
Хоган
- ХДАктриса
Харли
Джейн Козак
- МХАктриса
Мишель
Херд
- РЧАктёр
Расселл
Чарльз Питтс
- УПАктёр
Уолтер
Перес
- КСАктриса
Карен
Страссман
- КХАктёр
Кристофер
Хоффман
- МРАктриса
Мэг
Рейч
- ЭДАктёр
Эндрю
Диц
- АДАктёр
Адам
Даннеллс
- ЛПАктриса
Лони
Перрин
- АЮАктриса
Алисса
Юван
- БРАктёр
Бобби
Рид
- ХМАктёр
Хит
МакГоф
- ККАктёр
Кори
Крэйг
- АКАктриса
Алла
Корот
- ДКАктёр
Джошуа
Ковальчик
- ДБАктёр
Джефф
Брэнсон
- МКАктриса
Малани
Кумс
- РИАктёр
Родни
Истман
- ПХПродюсер
Пол
Хертцберг
- ЭФПродюсер
Энтони
Фанкхаузер
- ГРХудожница
Глэдис
Родригес
- НИХудожница
Наоко
Инада
- АФМонтажёр
Ана
Флорит
- РДОператор
Ричард
Дж. Виалет
- ЭВКомпозитор
Эдвин
Вендлер