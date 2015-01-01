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Я плюю на ваши могилы 3 HD

Я плюю на ваши могилы 3 HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, I Spit on Your Grave 3
Триллеры87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Главная героиня фильма писательница Дженнифер Хиллз начала новую жизнь. Она посещает психотерапевта и кризисную группу для жертв изнасилований. В группе она знакомится с девушкой, которая убеждает еe, что месть — это и есть правосудие.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я плюю на ваши могилы 3 HD»

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