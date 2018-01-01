Wink
Я плюю на ваши могилы 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Я плюю на ваши могилы 2»

Режиссёры

Стивен Р. Монро

Steven R. Monroe
Режиссёр

Актёры

Джемма Даллендер

Jemma Dallender
АктрисаKatie Carter
Джо Эбсолом

Joe Absolom
АктёрIvan Patov
Явор Бахаров

Yavor Baharov
АктёрGeorgy Patov (в титрах: Yavor Baharoff)
Георг Златарев

George Zlatarev
АктёрDetective Kiril (в титрах: Georgi Zlatarev)
Мэри Стокли

Mary Stockley
АктрисаAna Patov
Валентин Пелка

Valentine Pelka
АктёрFather Dimov
Александр Алексиев

Aleksandar Aleksiev
АктёрNicolay Patov
Питер Сильверлиф

Peter Silverleaf
АктёрValko
Майкл Диксон

Michael Dixon
АктёрJayson
Кейси Барнфилд

Kacey Clarke
АктрисаSharon (в титрах: Kacey Barnfield)

Сценаристы

Томас Х. Фентон

Thomas H. Fenton
Сценарист

Продюсеры

Лиза М. Хансен

Lisa M. Hansen
Продюсер
Пол Хертцберг

Paul Hertzberg
Продюсер