Актёры и съёмочная группа фильма «Я плюю на ваши могилы 2»
Актёры
АктрисаKatie Carter
Джемма ДаллендерJemma Dallender
АктёрIvan Patov
Джо ЭбсоломJoe Absolom
АктёрGeorgy Patov (в титрах: Yavor Baharoff)
Явор БахаровYavor Baharov
АктёрDetective Kiril (в титрах: Georgi Zlatarev)
Георг ЗлатаревGeorge Zlatarev
АктрисаAna Patov
Мэри СтоклиMary Stockley
АктёрFather Dimov
Валентин ПелкаValentine Pelka
АктёрNicolay Patov
Александр АлексиевAleksandar Aleksiev
АктёрValko
Питер СильверлифPeter Silverleaf
АктёрJayson
Майкл ДиксонMichael Dixon
АктрисаSharon (в титрах: Kacey Barnfield)