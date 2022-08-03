Я плюю на ваши могилы 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн

Ее месть будет страшна. Фильм «Я плюю на ваши могилы 2» 2013 года — хоррор-триллер о девушке, которая не побоялась ответить жестокостью на жестокость и кровью — на кровь.



Кэти мечтает о карьере фотомодели в Нью-Йорке, а для этого нужно яркое, запоминающееся портфолио. Вот только откликаясь на объявление о бесплатной фотосессии, девушка и помыслить не могла, что это станет самой большой ошибкой в ее жизни. Трое братьев-фотографов похищают Кэти, насилуют и вывозят в Болгарию, где превращают пленницу в свою секс-рабыню. Но то, что начинается как история о беспросветном ужасе, постепенно становится кино о беспощадной мести.



Если вы не боитесь погрузиться в угольно-черные бездны человеческой души, не пропустите фильм «Я плюю на ваши могилы 2. Смотреть эту мрачную, шокирующую картину непросто, но в одном можно быть уверенным: она точно не оставит вас равнодушным.

