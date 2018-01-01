Wink
Детям
Я нарисую солнце
Актёры и съёмочная группа фильма «Я нарисую солнце»

Актёры и съёмочная группа фильма «Я нарисую солнце»

Режиссёры

Вадим Курчевский

Вадим Курчевский

Режиссёр

Сценаристы

Геннадий Цыферов

Геннадий Цыферов

Сценарист
Генрих Сапгир

Генрих Сапгир

Сценарист

Продюсеры

Натан Битман

Натан Битман

Продюсер

Монтажёры

Надежда Трещёва

Надежда Трещёва

Монтажёр

Операторы

Владимир Саруханов

Владимир Саруханов

Оператор

Композиторы

Никита Богословский

Никита Богословский

Композитор