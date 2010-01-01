Я могла бы быть вашей бабушкой (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Блестящему бизнес-юристу показалось, что старая бездомная румынская женщина очень похожа на его бабушку. Однажды ночью он дал неe картонную табличку с надписью «я могла бы быть твоей бабушкой». Прохожие становятся намного щедрее. Другие бездомные тоже начинают просить у него таблички. И скор�о это перейдeт все границы…



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