Я могла бы быть вашей бабушкой (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Je Pourrais Etre Votre Grand-mere
Комедии, Драмы18 мин0+
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Сюжет
Блестящему бизнес-юристу показалось, что старая бездомная румынская женщина очень похожа на его бабушку. Однажды ночью он дал неe картонную табличку с надписью «я могла бы быть твоей бабушкой». Прохожие становятся намного щедрее. Другие бездомные тоже начинают просить у него таблички. И скор�о это перейдeт все границы…
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