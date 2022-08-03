Я иду искать (фильм, 2019) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Может ли детская игра в прятки внезапно превратиться в кровавую баню? В комедийном хорроре «Я иду искать» обычная свадьба становится не совсем обычной...
Обрученная с мужчиной из аристократического семейства Грейс узнает, что ей предстоит сыграть в семейную игру. По правилам она должна спрятаться, а родственники жениха, все как на подбор неординарные личности, будут ее искать. Сказано — сделано, но забавная игра вдруг быстро превращается в жестокую охоту, в которой Грейс — добыча. Вооруженная смекалкой и желанием не проиграть, девушка борется за выживание в особняке, полном тайн и ловушек. Сможет ли Грейс перехитрить безжалостных преследователей до рассвета?
«Я иду искать» — фильм, который не даст заскучать. Мрачный триллер с элементами черного юмора о взрослых играх, где ставки выше, чем кажется.
Рейтинг
- МБРежиссёр
Мэттью
Беттинелли
- Режиссёр
Тайлер
Джиллетт
- Актриса
Самара
Уивинг
- АБАктёр
Адам
Броди
- Актёр
Марк
О’Брайен
- Актёр
Генри
Черни
- Актриса
Энди
Макдауэлл
- МСАктриса
Мелани
Скрофано
- КБАктёр
Кристиан
Бруун
- Актриса
Элиз
Левек
- НГАктриса
Никки
Гуаданьи
- ДРАктёр
Джон
Ралстон
- ГБСценарист
Гай
Бусик
- РМСценарист
Райан
Мерфи
- ДБПродюсер
Дэниэл
Бекерман
- Продюсер
Брэдли
Дж. Фишер
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ТГМонтажёр
Терел
Гибсон
- БЮОператор
Бретт
Юткевич
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер