Я иду искать (фильм, 2019) смотреть онлайн

Может ли детская игра в прятки внезапно превратиться в кровавую баню? В комедийном хорроре «Я иду искать» обычная свадьба становится не совсем обычной...



Обрученная с мужчиной из аристократического семейства Грейс узнает, что ей предстоит сыграть в семейную игру. По правилам она должна спрятаться, а родственники жениха, все как на подбор неординарные личности, будут ее искать. Сказано — сделано, но забавная игра вдруг быстро превращается в жестокую охоту, в которой Грейс — добыча. Вооруженная смекалкой и желанием не проиграть, девушка борется за выживание в особняке, полном тайн и ловушек. Сможет ли Грейс перехитрить безжалостных преследователей до рассвета?



«Я иду искать» — фильм, который не даст заскучать. Мрачный триллер с элементами черного юмора о взрослых играх, где ставки выше, чем кажется.

