Я енот (фильм, 2025) смотреть онлайн

Енота легко узнать по пухлым щёчкам, тёмной маске на обаятельной мордочке и пушистому полосатому хвосту! Этот зверек когда-то прибыл к нам из Америки, но хорошо прижился в наших лесах. Он ловок, дружелюбен, игрив, хитер и своенравен. Много чего умеют еноты: лазить по деревьям вниз головой, прыгать с высоты трехэтажного дома, стирать бельё, открывать замки. А ещё... Но, тсс!.. Об этом ты узнаешь из нашей книги!



Автор этой книги — замечательный поэт и писатель Александр Павлович Тимофеевский. Все знают его знаменитую песенку крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже...». Александр Павлович написал тексты песен для многих фильмов, прекрасные стихи для взрослых и детей, по его сценариям снято более 30 мультфильмов.



Интересные факты:

- Ходят еноты на цыпочках, опираясь на пальцы.

- Еноты никогда не едят с земли, а аккуратно кладут еду лапами в рот, придерживая кусочки.

- Днем еноты спят, а ночью они охотятся.



