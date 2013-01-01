Я - динозавр. Серия 37 (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Миллионы лет назад жили на Земле удивительные существа – динозавры, но они давно вымерли, и время, когда их человек сможет снова увидеть вживую, к сожалению, не наступит никогда. Из каждой серии можно узнать о том или ином виде динозавров: как они жили, чем питались и отличались от других представителей животного мира, обитавших на планете сотни миллионов лет назад.



Я - динозавр смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.