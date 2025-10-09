Я большая панда (фильм, 2025) смотреть онлайн

Таинственные чёрно-белые звери очень долго прятались от людей — их нашли примерно 150 лет тому назад. Поэтому секретов у большой панды — великое множество! Но бамбуковый медведь готов с тобой ими поделиться. Из этой книжки ты узнаешь, как панды разговаривают, сколько у них зубов, где они живут и как попадают в зоопарки. А ещё большая панда расскажет тебе (и только тебе!) о том, сколько бамбука нужно съедать в день для здоровья и какой у неё хвост.



Интересные факты

- Большая панда в 4 раза тяжелее тебя — на то она и большая!

- Особое вещество, которым пахнут панды, успокаивает тех, кто рядом.

- В меню больших панд 30 видов бамбука.

- Малыши больших панд начинают ходить сами в 3 месяца.

- Книга рекордов Гиннесса признала панд самыми обаятельными из всех диких животных!

