Фильмы
Won't You Be My Neighbor?
Актёры и съёмочная группа фильма «Won't You Be My Neighbor?»

Актёры и съёмочная группа фильма «Won't You Be My Neighbor?»

Режиссёры

Морган Невилл

Morgan Neville
Режиссёр

Актёры

Фред Роджерс

Fred Rogers
Актёр
Маргарет Уитмер

Margaret Whitmer
Актриса
Том Жюно

Tom Junod
Актёр
Джоэнн Роджерс

Joanne Rogers
Актриса
Джим Роджерс

Jim Rogers
Актёр
Макс Кинг

Max King
Актёр
Хедда Шарапан

Hedda Sharapan
Актриса
Бетти Сименс

Betty Seamans
Актриса
Цзюнлэй Ли

Junlei Li
Актёр

Продюсеры

Морган Невилл

Morgan Neville
Продюсер

Монтажёры

Джефф Малмберг

Jeff Malmberg
Монтажёр
Аарон Уикенден

Aaron Wickenden
Монтажёр