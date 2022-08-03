Won't You Be My Neighbor? (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Won't You Be My Neighbor?
Документальный, Исторический90 мин18+
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О фильме
Внимание! Фильм доступен только на языке оригинала. Фред Роджерс — педагог и известный ведущий детской телепередачи «Наш сосед мистер Роджерс», выходившей в Америке с 1961 по 2001 год. Роджерс умел говорить с детьми о доброте, переживании разных эмоций, внимании к тем, кому оно требуется, открытости к людям, которые отличаются от нас. Фильм состоит из архивных записей и рассказов коллег о важных и часто революционных для своего времени выпусках программы Роджерса.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Документальный, Биография
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb