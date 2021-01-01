WeWork: Cоздание и крах компании (фильм, 2021) смотреть онлайн

CEO с необычным подходом к ведению бизнеса строит невероятно успешную компанию и терпит фиаско. Документальный фильм «WeWork: Создание и крах компании» — проект, основанный на реальной истории создателя коворкинговой сети. Смотрите фильм «WeWork: Создание и крах компании» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.



Адама Ньюману удалось с нуля взрастить целую империю по предоставлению офисных пространств. Бизнес коворкингов Ньюмана получал оценки в 47 миллиардов американских долларов, однако они были неверны. За фасадом компании мошенник смог провернуть множество финансовых схем, которые обрушили ее в бездну банкротства. Все это время эксцентричный начальник не только зарабатывал миллионы, но и злоупотреблял своим положением. После 2019 года, когда фирма WeWork оказалась на бирже, общественность потрясли скандалы, связанные с корпоративной культурой, которую навязывал Ньюман. Например, он принуждал сотрудников к вегетарианству и походам на секс-корпоративы, многие также жаловались на дискриминацию.



Смог ли Адам сбежать от правосудия и смогла ли его компания выжить? Об этом расскажет документальный проект, награжденный премией «Эмми» в профильной категории. Смотрите фильм «WeWork: Создание и крах компании» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.



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