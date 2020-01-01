ВЗВ, или Дедушки нелегкого поведения
Wink
Фильмы
ВЗВ, или Дедушки нелегкого поведения
7.22020, VFW
Боевики88 мин12+

ВЗВ, или Дедушки нелегкого поведения (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Группа ветеранов зарубежных войн собирается в баре, чтобы отметить долгожданную встречу. В то время как мужественные пенсионеры травят боевые байки, в заведение врывается девушка, которую преследуют люди местного наркоторговца. Ветераны защищают бедняжку от громил. Так начинается их ожесточенное противостояние с наркомафией.

ВЗВ, или Дедушки нелегкого поведения смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb