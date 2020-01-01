ВЗВ, или Дедушки нелегкого поведения (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Группа ветеранов зарубежных войн собирается в баре, чтобы отметить долгожданную встречу. В то время как мужественные пенсионеры травят боевые байки, в заведение врывается девушка, которую преследуют люди местного наркоторговца. Ветераны защищают бедняжку от громил. Так начинается их ожесточенное противостояние с наркомафией.



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