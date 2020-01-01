ВЗВ, или Дедушки нелегкого поведения (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Группа ветеранов зарубежных войн собирается в баре, чтобы отметить долгожданную встречу. В то время как мужественные пенсионеры травят боевые байки, в заведение врывается девушка, которую преследуют люди местного наркоторговца. Ветераны защищают бедняжку от громил. Так начинается их ожесточенное противостояние с наркомафией.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДБРежиссёр
Джо
Бегос
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- Актёр
Уильям
Сэдлер
- ФУАктёр
Фред
Уильямсон
- МКАктёр
Мартин
Коув
- ДПАктёр
Дэвид
Патрик Келли
- ДУАктёр
Джордж
Уэндт
- ТУАктёр
Том
Уильямсон
- СМАктриса
Сьерра
Маккормик
- ТХАктёр
Трэвис
Хаммер
- ДМАктриса
Дора
Мэдисон
- ММСценарист
Мэттью
МакАрдл
- ЭГХудожник
Эллиотт
Гилберт
- ДШХудожница
Джессика
Шмидт
- ДЭМонтажёр
Джош
Этье
- СМКомпозитор
Стив
Мур