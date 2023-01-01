Взрыв (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Во время олимпийских игр в Атланте террористы во главе с Эндрю Дивоффом захватывают плавательный комплекс и минируют многие другие объекты. В плавательном комплексе случайно оказывается бывший чемпион по боевым искусствам, получивший в свое время травму, пристрастившийся к наркотикам, пот�ерявший жену (тренера по плаванию) и нашедший работу уборщиком.



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