Хакер шантажирует девушек, пока одна из них не решает преподать ему урок. Индийский триллер с непредсказуемым сюжетом. Талантливый компьютерный гений, зарабатывающий себе на жизнь взламыванием ноутбуков и телефонов, постоянно совершенствует мастерство, стремясь стать лучшим. Все меняется, когда он влюбляется в девушку, живущую по соседству. Используя свои умения, парень узнает каждую деталь ее жизни и готов на все, чтобы привлечь внимание красавицы. Между тем успешная молодая женщина Самира, работающая в известном журнале, постоянно ощущает одиночество. Когда ее аккаунт взламывают, она обращается за помощью к девятнадцатилетнему Вивеку, однако после завершения дела парень не хочет оставаться просто ее другом. Не пропустите захватывающий фильм «Взлом» 2020 года — смотреть онлайн и без рекламы его можно на нашем видеосервисе Wink прямо сейчас!

