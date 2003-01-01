Взгляд
Wink
Фильмы
Взгляд

Взгляд (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Ojos que no ven
Триллер, Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Показаны шесть разных историй, которые параллельно происходят в течение одного дня в Перу в 1990-е годы. Картина рассказывает о коррумпированности правительства и моральном разложении различных слоев и поколений перуанского общества.

Взгляд смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Перу
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Взгляд»