Взгляд (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Ojos que no ven
Триллер, Драма18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Показаны шесть разных историй, которые параллельно происходят в течение одного дня в Перу в 1990-е годы. Картина рассказывает о коррумпированности правительства и моральном разложении различных слоев и поколений перуанского общества.
Взгляд смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ФХРежиссёр
Франсиско
Х. Ломбарди
- МУАктриса
Мелания
Урбина
- ППАктриса
Патрисия
Перейра
- ГБАктёр
Густаво
Буэно
- ТААктриса
Татьяна
Астенго
- ПВАктёр
Пол
Вега
- КААктёр
Карлос
Алькантара
- ХРАктёр
Хорхе
Родригес Пас
- ЖВАктриса
Жаклин
Васкес
- КГАктёр
Карлос
Гассолс
- ДБАктёр
Джанфранко
Бреро
- МТСценарист
Милагрос
Туччо
- ДПСценарист
Джованна
Польяроло
- ИЭПродюсер
Изабель
Элиас
- МКПродюсер
Марсела
Кунео
- ФХПродюсер
Франсиско
Х. Ломбарди
- ГСПродюсер
Густаво
Санчес
- РНХудожница
Роксана
Нараньо
- МАХудожник
Мигель
Асенсио
- ДФМонтажёр
Даниэль
Фильос
- НГКомпозитор
Нани
Гарсия