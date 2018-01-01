Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Вздох»

Режиссёры

Ким Ки Дук

Kim Ki Duk
Режиссёр

Актёры

Пак Чи-а

Park Ji-ah
АктрисаYeon
Чан Чэнь

Chang Chen
АктёрJang Jin
Кан Ин-хён

Kang In Hyeong
АктёрYoung Cellmate
Ха Джон-у

Ha Jeong-woo
АктёрHusband
Ким Ки Дук

Kim Ki Duk
Актёр
Со Джэ-ик

So Jae-ik
АктёрCleaning visiting room prison officer
Лим Хён-гук

Lim Hyeong-gook
АктёрSeong-joon

Сценаристы

Ким Ки Дук

Kim Ki Duk
Сценарист

Продюсеры

Сон Мён-чхоль

Myong-chul Song
Продюсер
Со Ён-джу

Seo Yeong-joo
Продюсер

Художники

Хван Ин-джун

Hwang In-joon
Художник