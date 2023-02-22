Вздох
Wink
Фильмы
Вздох

Вздох (фильм, 2007) смотреть онлайн

6.92007, Sum
Драма80 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Культовый фильм корейского самородка Ким Ки Дука о необычной связи заключенного и навещающей его скульпторши. Приговоренный к смертной казни за убийство жены и двух дочерей Чжан Чжин тщетно пытается покончить с собой, но тюремщики всякий раз его спасают. Живущая с дочерью и неверным мужем-музыкантом скульпторша Ен узнает о злоключениях Чжина из телерепортажа и решает его навестить. Между смертником и гостьей устанавливается странная связь, которая становится для женщины чем-то большим акта мести супругу-изменщику.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb