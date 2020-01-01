Взаперти (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Дочь-инвалид подозревает мать в обмане. Сара Полсон в психологическом триллере от автора детектива «Поиск». Дочь Дианы Шерман чудом удалось спасти во время преждевременных родов. В результате малышка Хлоя получила букет хронических заболеваний: аритмия, астма, гемохроматоз, диабет и паралич. Гиперопекающая мать воспитывает дочь в полной изоляции: Хлоя не общается со сверстниками и обучается дома, с нетерпением ожидая письмо о зачислении в престижный университет. Однажды девушка случайно находит свои таблетки, на которых указано имя Дианы Шерман, и начинает подозревать неладное... Неужели мать что-то скрывает от родной дочери? Оставайтесь с нами, чтобы разгадать семейную тайну вместе с Хлоей, — фильм «Взаперти» онлайн в хорошем качестве доступен на Wink уже сейчас!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Аниш
Чаганти
- СПАктриса
Сара
Полсон
- КААктриса
Кира
Аллен
- Актриса
Сара
Сон
- ПХАктёр
Пэт
Хили
- ЭААктёр
Эрик
Атхавале
- БХАктриса
Б.Дж.
Харрисон
- ШБАктриса
Шэрон
Бэйджер
- ОЭАктриса
Онали
Эймс
- ДРАктриса
Джоэнн
Родригес
- ЭФАктёр
Эрни
Фурт
- Сценарист
Аниш
Чаганти
- СОСценарист
Севак
Оганян
- СОПродюсер
Севак
Оганян
- РБПродюсер
Ронда
Бэйкер
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- ЭФАктриса дубляжа
Элина
Фатеева
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- АААктёр дубляжа
Александр
Арзин
- БКХудожник
Брюс
Кук
- ЧГХудожник
Чэд
Гизбрехт
- СМХудожница
Сара
МакКадден
- УММонтажёр
Уилл
Меррик