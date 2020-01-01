Взаперти
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Взаперти
8.62020, Run
Триллеры, Драмы89 мин18+

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Взаперти (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Дочь-инвалид подозревает мать в обмане. Сара Полсон в психологическом триллере от автора детектива «Поиск». Дочь Дианы Шерман чудом удалось спасти во время преждевременных родов. В результате малышка Хлоя получила букет хронических заболеваний: аритмия, астма, гемохроматоз, диабет и паралич. Гиперопекающая мать воспитывает дочь в полной изоляции: Хлоя не общается со сверстниками и обучается дома, с нетерпением ожидая письмо о зачислении в престижный университет. Однажды девушка случайно находит свои таблетки, на которых указано имя Дианы Шерман, и начинает подозревать неладное... Неужели мать что-то скрывает от родной дочери? Оставайтесь с нами, чтобы разгадать семейную тайну вместе с Хлоей, — фильм «Взаперти» онлайн в хорошем качестве доступен на Wink уже сейчас!

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Информация

Страна
Канада, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Взаперти»

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