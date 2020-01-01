Взаперти (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Дочь-инвалид подозревает мать в обмане. Сара Полсон в психологическом триллере от автора детектива «Поиск». Дочь Дианы Шерман чудом удалось спасти во время преждевременных родов. В результате малышка Хлоя получила букет хронических заболеваний: аритмия, астма, гемохроматоз, диабет и паралич. Гиперопекающая мать воспитывает дочь в полной изоляции: Хлоя не общается со сверстниками и обучается дома, с нетерпением ожидая письмо о зачислении в престижный университет. Однажды девушка случайно находит свои таблетки, на которых указано имя Дианы Шерман, и начинает подозревать неладное... Неужели мать что-то скрывает от родной дочери? Оставайтесь с нами, чтобы разгадать семейную тайну вместе с Хлоей, — фильм «Взаперти» онлайн в хорошем качестве доступен на Wink уже сейчас!



Взаперти смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.