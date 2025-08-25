Вызов (фильм, 1982) смотреть онлайн
О фильме
Фильм«Вызов»1982 года—боевик обоксере изСША, который оказался вэпицентре столкновений криминальных сил вЯпонии. Фильм интересен визуальным стилем исхватками японских мастеров боевых искусств.
Американский боксер Рик неожиданно получает заманчивое предложение—доставить вЯпонию ценный груз. То, что начинается как простая работа, превращается всмертельную ловушку. Рик оказывается вцентре многовекового противостояния кланов, где правит закон меча. Ему предстоит непросто выжить, ноисделать невозможный выбор между богатством ичестью. Решение главного героя навсегда изменит расстановку сил вэтой войне.
Смотреть«Вызов»понравится любителям брутальных сюжетов осильных мужчинах, что оказались между молотом инаковальней, ифильмов обоевых искусствах.
Рейтинг
- ДФРежиссёр
Джон
Франкенхаймер
- КДАктёр
Кэлвин
Джанг
- Актёр
Скотт
Гленн
- ССАктёр
Сёго
Симада
- ККАктёр
Клайд
Кусацу
- АНАктёр
Ацуо
Накамура
- ДКАктриса
Донна
Кай Бенц
- КНАктёр
Киёако
Нагаи
- ССАктёр
Саб
Симоно
- КФАктёр
Кэнта
Фукасаку
- ТМАктёр
Тосиро
Мифунэ
- ИМСценарист
Иван
Моффат
- ДССценарист
Джон
Сейлз
- РМСценарист
Ричард
Максвелл
- ЛППродюсер
Лайл
Пончер
- РБПродюсер
Рон
Бекман
- РЛПродюсер
Роберт
Л. Розен
- ЁИХудожник
Ёсиюки
Исида
- КХХудожник
Койти
Хамамура
- ЭЯХудожник
Эцуко
Ягю
- ДУМонтажёр
Джон
У. Вилер
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит