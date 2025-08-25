Вызов (фильм, 1982) смотреть онлайн

Фильм«Вызов»1982 года—боевик обоксере изСША, который оказался вэпицентре столкновений криминальных сил вЯпонии. Фильм интересен визуальным стилем исхватками японских мастеров боевых искусств.



Американский боксер Рик неожиданно получает заманчивое предложение—доставить вЯпонию ценный груз. То, что начинается как простая работа, превращается всмертельную ловушку. Рик оказывается вцентре многовекового противостояния кланов, где правит закон меча. Ему предстоит непросто выжить, ноисделать невозможный выбор между богатством ичестью. Решение главного героя навсегда изменит расстановку сил вэтой войне.



Смотреть«Вызов»понравится любителям брутальных сюжетов осильных мужчинах, что оказались между молотом инаковальней, ифильмов обоевых искусствах.

