Выжившая
Wink
Фильмы
Выжившая

Выжившая (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.72017, Revenge
Боевики, Криминал103 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Зрелищный хардкор-триллер о кровавых разборках в безлюдной пустыне.

Молодая американка Дженнифер и ее женатый любовник Ришар отправляются на отдых в уединенный особняк посреди пустыни. Двое друзей, с которыми мужчина планировал поехать на охоту, заявляются раньше времени и застают его в компании соблазнительной девушки. Желая немного развлечься и заставить бойфренда ревновать, Дженнифер заигрывает с другом Ришара, однако это приводит к трагедии — девушка становится жертвой насилия. Попытка сбежать заканчивается тем, что парень сбрасывает любовницу со скалы. Дженнифер выживает и теперь будет мстить.

Сможет ли жертва наказать виновных? Не пропустите отчаянную борьбу в живописной пустыне — смотреть фильм «Выжившая» в хорошем качестве можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!

Выжившая смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.4 IMDb