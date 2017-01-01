Выжившая (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Зрелищный хардкор-триллер о кровавых разборках в безлюдной пустыне.



Молодая американка Дженнифер и ее женатый любовник Ришар отправляются на отдых в уединенный особняк посреди пустыни. Двое друзей, с которыми мужчина планировал поехать на охоту, заявляются раньше времен�и и застают его в компании соблазнительной девушки. Желая немного развлечься и заставить бойфренда ревновать, Дженнифер заигрывает с другом Ришара, однако это приводит к трагедии — девушка становится жертвой насилия. Попытка сбежать заканчивается тем, что парень сбрасывает любовницу со скалы. Дженнифер выживает и теперь будет мстить.



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