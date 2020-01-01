Выжить любой ценой (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Пожилой охотник на оленей случайно убивает преступницу, переносившую сумку с крупной суммой денег. Фильм «Выжить любой ценой» — зимний триллер о человеке, который не сумел убежать от собственных демонов.



Тим уже не первую зиму отправляется на охоту в заснеженный штат Мэн. Он живет в походном фургончике вдали от остальных людей, пытаясь подавить тяжелые воспоминания и снова не начать пить. Но вот однажды во время очередной вылазки он набредает на след оленя и делает роковой выстрел. Вместо благородного животного в его прицеле оказывается незнакомая девушка. Ситуация усложняется, когда Тим узнает, что она была частью преступной банды, ограбившей казино. Рядом с ее телом Тим обнаруживает сумку с миллионом долларов, а скоро в лесу появляются и друзья убитой. Они мечтают отомстить за подругу и вернуть добычу, однако Тим готов дать им отпор.



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