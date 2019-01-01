Выжить и спастись (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Выживший в Мьянме солдат возвращается домой, но не может отделаться от призраков прошлого. Драма о посттравматическом стрессовом расстройстве.



Сет — единственный выживший в ходе се�кретной военной операции в Мьянме. Полный тяжелых воспоминаний он возвращается на гражданку и поселяется неподалеку от бывшей жены и маленькой дочери. Малышка тянется к отцу, но экс-супруга переживает, что его нестабильное моральное состояние может плохо отразиться на ребенке. Она пытается убедить Сета пойти к психотерапевту, ведь у него случаются галлюцинации, в которых он видит убитых сослуживцев. Мужчина не спешит обращаться за помощью, а тем временем отделаться от призраков прошлого все сложнее: на связь с Сетом выходит журналистка, которая пытается выяснить, что именно произошло в Мьянме, где без вести пропал ее брат.



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