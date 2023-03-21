Высоцкий. Неизвестные страницы. Одесская тетрадь (фильм, 2018) смотреть онлайн

Документальная картина о жизни и творчестве Владимира Высоцкого в Одессе, где он стал настоящей кинозвездой. В фильм, создание которого заняло несколько лет, вошли архивные материалы и беседы с друзьями Высоцкого, до этого недоступные широкой публике. Некоторые утверждают, что знаменитый артист любил Одессу больше других городов. В результате его сотрудничества с Одесской киностудией на свет появились многие знаковые картины в его карьере, среди которых «Вертикаль» и «Место встречи изменить нельзя». В городе многие помнят Высоцкого и готовы рассказать о его влиянии на культуру. Чем его так привлекал местный колорит, расскажет фильм «Высоцкий. Неизвестные страницы. Одесская тетрадь» (2018) — смотреть его в хорошем качестве онлайн можно в видеосервисе Wink.



