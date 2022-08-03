Высокие надежды
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Высокие надежды

Высокие надежды (фильм, 1988) смотреть онлайн

7.51988, High Hopes
Драма, Комедия107 мин18+

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О фильме

История о повседневной жизни супружеской пары из рабочих кварталов Лондона, Ширли и Сирила, а также его матери.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb