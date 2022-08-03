Высокие надежды (фильм, 1988) смотреть онлайн
7.51988, High Hopes
Драма, Комедия107 мин18+
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О фильме
История о повседневной жизни супружеской пары из рабочих кварталов Лондона, Ширли и Сирила, а также его матери.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма
КачествоFull HD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Майк
Ли
- ФДАктёр
Фил
Дэвис
- РШАктриса
Рут
Шин
- ЭДАктриса
Эдна
Доре
- Актёр
Филип
Джексон
- ХТАктриса
Хезер
Тобиаш
- ЛМАктриса
Лесли
Мэнвилл
- ДБАктёр
Дэвид
Бамбер
- ДУАктёр
Джейсон
Уоткинс
- ДСАктриса
Джудит
Скотт
- ШПАктриса
Шерил
Прайм
- Сценарист
Майк
Ли
- Продюсер
Саймон
Ченнинг-Вильямс
- ВГПродюсер
Виктор
Глинн
- ЛХХудожница
Линди
Хемминг
- ДГМонтажёр
Джон
Грегори
- РПОператор
Роджер
Прэтт
- ЭДКомпозитор
Эндрю
Диксон