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Выпускной

Выпускной (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Prom Night
Ужасы85 мин18+

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О фильме

Кошмары прошлого настигают Донну во время выпускного бала. Убивший всю ее семью маньяк сбегает из тюрьмы и возобновляет кровавую охоту за Донной.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Выпускной»