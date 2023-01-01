Выпускник (фильм, 1967) смотреть онлайн
1967, The Graduate
Драмы101 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
После окончания колледжа в дом своих родителей возвращается Бенджамен Брэддок. Начинается бесконечная череда дружеских визитов. Все хотят посмотреть на выпускника! На одном из приемов Бен знакомится с приятельницей своих родителей, элегантной дамой бальзаковского возраста миссис Робинсон.
Выпускник смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb
- МНРежиссёр
Майк
Николс
- ЭБАктриса
Энн
Бэнкрофт
- Актёр
Дастин
Хоффман
- КРАктриса
Кэтрин
Росс
- Актёр
Уильям
Дэниелс
- МХАктёр
Мюррэй
Хэмилтон
- ЭУАктриса
Элизабет
Уилсон
- БГАктёр
Бак
Генри
- БЭАктёр
Брайан
Эйври
- УБАктёр
Уолтер
Брук
- НФАктёр
Норман
Фелл
- БГСценарист
Бак
Генри
- ЛТПродюсер
Лоуренс
Турман
- ДЭПродюсер
Джозеф
Э. Ливайн
- ПЗХудожница
Патриция
Зиппродт
- ДРХудожник
Джордж
Р. Нельсон
- СОМонтажёр
Сэм
О’Стин
- РСОператор
Роберт
Сёртис