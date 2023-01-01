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Выпускник

Выпускник (фильм, 1967) смотреть онлайн

1967, The Graduate
Драмы101 мин18+

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Сюжет

После окончания колледжа в дом своих родителей возвращается Бенджамен Брэддок. Начинается бесконечная череда дружеских визитов. Все хотят посмотреть на выпускника! На одном из приемов Бен знакомится с приятельницей своих родителей, элегантной дамой бальзаковского возраста миссис Робинсон.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Выпускник»

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