Выпускник (фильм, 1967) смотреть онлайн

Сюжет

После окончания колледжа в дом своих родителей возвращается Бенджамен Брэддок. Начинается бесконечная череда дружеских визитов. Все хотят посмотреть на выпускника! На одном из приемов Бен знакомится с приятельницей своих родителей, элегантной дамой бальзаковского возраста миссис Робинсон.



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