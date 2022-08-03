Вымирание
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Вымирание

Вымирание (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Extinction
Ужасы, Приключения109 мин18+

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О фильме

После нескольких сотен тысяч лет эволюции и превосходства люди были почти стерты с лица Земли. В течение всего лишь нескольких дней инфекция превратила их в диких существ без интеллекта, они стали злыми и безжалостными.

Страна
США, Испания, Венгрия, Франция
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вымирание»