Выход через сувенирную лавку (фильм, 2010) смотреть онлайн

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Спор, является фильм «Выход через сувенирную лавку» документальной лентой или очередной мистификацией эпатажного художника Бэнкси, не утихает все шесть лет со дня премьеры. Составьте собственное мнение, посмотрев картину онлайн и в хорошем качестве.



В центре экранного повествования – взаимоотношения Бэнкси с предприимчивым французом по имени Тьерри Гетта. В двухтысячных Гетта увлекся творчеством мастеров стрит-арта и постоянно снимал их на видеокамеру. Энергичному кинолюбителю удалось подобраться даже к Бэнкси, который много лет сохраняет завесу тайны вокруг своей личности. Художник дал Тьерри согласие на съемку при условии, что лица не будет в кадре, и «сам себе режиссер» стал неотступно следовать за кумиром. Однажды Бэнкси порекомендовал Гетте попробовать самому что-то нарисовать. Француз воспринял эти слова как «божественное наставление» и полностью погрузился в стрит-арт. Так граффити-мир узнал нового художника, именующего себя Мозгоправом и имитирующего чужие работы. Более того, у плагиатчика появились поклонники, готовые платить немалые деньги за «шедевры» Тьерри. Конечно же, Бэнкси, пропагандирующий идею о том, что уличное искусство бесценно и принадлежит людям, пришел в ужас от поведения вчерашнего товарища. Чтобы заклеймить позором коммерсанта от стрит-арта, он и снял фильм «Выход через сувенирную лавку», посмотреть который вы можете онлайн и совершенно бесплатно.



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