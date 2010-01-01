Выход через сувенирную лавку (фильм, 2010) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Спор, является фильм «Выход через сувенирную лавку» документальной лентой или очередной мистификацией эпатажного художника Бэнкси, не утихает все шесть лет со дня премьеры. Составьте собственное мнение, посмотрев картину онлайн и в хорошем качестве.
В центре экранного повествования – взаимоотношения Бэнкси с предприимчивым французом по имени Тьерри Гетта. В двухтысячных Гетта увлекся творчеством мастеров стрит-арта и постоянно снимал их на видеокамеру. Энергичному кинолюбителю удалось подобраться даже к Бэнкси, который много лет сохраняет завесу тайны вокруг своей личности. Художник дал Тьерри согласие на съемку при условии, что лица не будет в кадре, и «сам себе режиссер» стал неотступно следовать за кумиром. Однажды Бэнкси порекомендовал Гетте попробовать самому что-то нарисовать. Француз воспринял эти слова как «божественное наставление» и полностью погрузился в стрит-арт. Так граффити-мир узнал нового художника, именующего себя Мозгоправом и имитирующего чужие работы. Более того, у плагиатчика появились поклонники, готовые платить немалые деньги за «шедевры» Тьерри. Конечно же, Бэнкси, пропагандирующий идею о том, что уличное искусство бесценно и принадлежит людям, пришел в ужас от поведения вчерашнего товарища. Чтобы заклеймить позором коммерсанта от стрит-арта, он и снял фильм «Выход через сувенирную лавку», посмотреть который вы можете онлайн и совершенно бесплатно.
Выход через сувенирную лавку смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.