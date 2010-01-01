Wink
Фильмы
Выход через сувенирную лавку

Выход через сувенирную лавку (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Exit Through the Gift Shop
Документальные82 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Полудокументальный фильм рассказывает невероятную, но правдивую историю о том, как эксцентричный буржуа французского происхождения, проживающий в Лос-Анджелесе, превратившись в кинодокументалиста, попытался отыскать легендарного уличного художника Бэнкси и подружиться с ним.

Выход через сувенирную лавку смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb