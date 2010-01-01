Выход через сувенирную лавку (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Exit Through the Gift Shop
Документальные82 мин18+
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Сюжет
Полудокументальный фильм рассказывает невероятную, но правдивую историю о том, как эксцентричный буржуа французского происхождения, проживающий в Лос-Анджелесе, превратившись в кинодокументалиста, попытался отыскать легендарного уличного художника Бэнкси и подружиться с ним.
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КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb