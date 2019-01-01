9.12019, Shetland’s otters: the tale of a Draatsi family
Документальный52 мин16+
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Выдры Шетландских островов, история семьи Драаци (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Шетландские острова — один из последних диких уголков Великобритании, который славится, помимо природы, одной из крупнейших в Европе популяцией выдр. Благодаря Брайдону Томасону, посвятившему более 30 лет наблюдению за ними, зритель узнает много удивительного об этих животных, которые в XX веке оказались под угрозой вымирания.
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