Выдры Шетландских островов, история семьи Драаци (фильм, 2019) смотреть онлайн

Шетландские острова — один из последних диких уголков Великобритании, который славится, помимо природы, одной из крупнейших в Европе популяцией выдр. Благодаря Брайдону Томасону, посвятившему более 30 лет наблюдению за ними, зритель узнает много удивительного об этих животных, которые в XX веке оказались под угрозой вымирания.



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