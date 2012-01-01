Выборы (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Современные политики - лишь вершина айсберга. За ними стоят большие деньги и опытные команды политтехнологов. Пол Тернер - лидер одной из таких команд. Его люди лучшие в своем деле, которым по силам превратить за�урядного чиновника в настоящего героя нации. Их поле боя — выборы, их оружие - компроматы. Но разыгрывая свои хитроумные комбинации, Пол серьезно рискует и иногда ставит под удар судьбы других людей. Последняя его кампания обещает быть особенно жаркой. Полу необходимо удержаться на тонкой грани, чтобы добиться победы и не превратиться в холодного и расчетливого негодяя.



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