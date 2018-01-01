Вторжение (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.62018, Breaking In
Боевики, Криминал84 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Мать двоих детей Шон переезжает в родной дом после смерти отца. Особняк оборудован по последнему слову техники и оснащен системой видеонаблюдения, но это не останавливает бандитов, которые тщательно продумали ограбление. Только вот к ярости женщины, защищающей свою семью, они готовы не были.
Вторжение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДМРежиссёр
Джеймс
МакТиг
- Актриса
Гэбриэл
Юнион
- ББАктёр
Билли
Бёрк
- РКАктёр
Ричард
Кебрал
- АААктриса
Аджиона
Алексус
- ЛМАктёр
Леви
Миден
- СКАктёр
Сет
Карр
- МФАктёр
Марк
Фурз
- Актёр
Джейсон
Уинстон Джордж
- КМАктриса
Криста
Миллер
- ДЛАктёр
Дэмиен
Лик
- РИСценарист
Райан
Ингл
- ДПСценарист
Джейми
Примак Салливан
- УППродюсер
Уильям
Пэкер
- КППродюсер
Крэйг
Перри
- Продюсер
Гэбриэл
Юнион
- МБХудожник
Майкл
Бадж
- ДСХудожник
Джейсон
Скай Блэнд
- ДДМонтажёр
Джозеф
Джетт Сэлли
- ТООператор
Тоби
Оливер