Вторжение (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Мать двоих детей Шон переезжает в родной дом после смерти отца. Особняк оборудован по последнему слову техники и оснащен системой видеонаблюдения, но это не останавливает бандитов, которые тщательно продумали ограбление. Только вот к ярости женщины, защищающей свою семью, они готовы не были.



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