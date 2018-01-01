Вторжение
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Вторжение

Вторжение (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.62018, Breaking In
Боевики, Криминал84 мин18+

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Сюжет

Мать двоих детей Шон переезжает в родной дом после смерти отца. Особняк оборудован по последнему слову техники и оснащен системой видеонаблюдения, но это не останавливает бандитов, которые тщательно продумали ограбление. Только вот к ярости женщины, защищающей свою семью, они готовы не были.

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Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вторжение»

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