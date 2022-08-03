Вторжение: Планета Земля (фильм, 2019) смотреть онлайн
5.22019, Invasion Planet Earth
Фантастика, Боевик92 мин18+
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О фильме
После смерти маленькой дочери Томас Данн, доктор из Англии, теряет веру. И в день, когда он узнаeт, что его жена беременна, начинается инопланетное вторжение.
СтранаВеликобритания, Франция
ЖанрФантастика, Боевик, Драма
КачествоFull HD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
3.3 КиноПоиск
3.0 IMDb
- СКРежиссёр
Саймон
Кокс
- СХАктёр
Саймон
Хэйкок
- ЛДАктриса
Люси
Драйв
- ДХАктриса
Джули
Холт
- ДСАктёр
Дэнни
Стил
- СААктриса
Софи
Андерсон
- ДКАктёр
Джон
Кэмплинг
- ТУАктриса
Тойа
Уиллкокс
- МБАктёр
Майкл
Ботт
- КМАктриса
Кейт
Мари Дэвис
- ДБАктёр
Джулиан
Бут
- СКСценарист
Саймон
Кокс
- СКПродюсер
Саймон
Кокс
- ДОПродюсер
Джеймс
Олдред
- СКМонтажёр
Саймон
Кокс
- БСКомпозитор
Бенжамин
Саймонс