Вторжение: Планета Земля
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Вторжение: Планета Земля

Вторжение: Планета Земля (фильм, 2019) смотреть онлайн

5.22019, Invasion Planet Earth
Фантастика, Боевик92 мин18+

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О фильме

После смерти маленькой дочери Томас Данн, доктор из Англии, теряет веру. И в день, когда он узнаeт, что его жена беременна, начинается инопланетное вторжение.

Страна
Великобритания, Франция
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

3.3 КиноПоиск
3.0 IMDb