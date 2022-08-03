Юная Санни Мэтьюз попадает в аварию со своим отцом, в результате чего мужчина умирает, а девочка полностью теряет веру. Теперь Санни не может передвигаться самостоятельно, но ее физические раны меркнут по сравнению с эмоциональными. Жизнь девочки меняется, когда она вместе с матерью переезжает на конное ранчо, которым заведует бывшая звезда родео Бен Тэйлор. Дружба с Беном и любовь к старой хромой лошади Джинджер постепенно возвращают Санни к нормальной жизни.

