Второй шанс
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Второй шанс
9.31998, Second Chances
Драма, Семейный107 мин18+

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Второй шанс (фильм, 1998) смотреть онлайн

О фильме

Юная Санни Мэтьюз попадает в аварию со своим отцом, в результате чего мужчина умирает, а девочка полностью теряет веру. Теперь Санни не может передвигаться самостоятельно, но ее физические раны меркнут по сравнению с эмоциональными. Жизнь девочки меняется, когда она вместе с матерью переезжает на конное ранчо, которым заведует бывшая звезда родео Бен Тэйлор. Дружба с Беном и любовь к старой хромой лошади Джинджер постепенно возвращают Санни к нормальной жизни.

Страна
США
Жанр
Семейный, Драма
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.6 IMDb