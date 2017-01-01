Вскармливание (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Feed
Драмы91 мин18+
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Сюжет
Оливия и Мэтью — 18-летние близнецы, рождeнные в мире привилегий и больших ожиданий. На пороге выпускного года в школе происходит трагедия, которая уносит жизнь одного из близнецов. Оставшемуся нужно научиться жить без второй половины…или проверить, как далеко они могут зайти, чтобы воссоединиться.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ТБРежиссёр
Томми
Бертелсен
- ТЭАктриса
Тройэн
Эвери Беллисарио
- Актёр
Том
Фелтон
- БУАктёр
Бен
Уинчелл
- Актёр
Джеймс
Римар
- Актриса
Паула
Малкомсон
- КХАктриса
Кортни
Хенгелер
- УГАктёр
Уилли
Гарсон
- Актёр
Дэвид
Уоршофски
- ТБАктриса
Тиффани
Бун
- ТЭСценарист
Тройэн
Эвери Беллисарио
- ТЭПродюсер
Тройэн
Эвери Беллисарио
- ТБПродюсер
Томми
Бертелсен
- РКПродюсер
Росс
Кон
- НЛПродюсер
Нэнси
Леопарди
- ДВМонтажёр
Дженнифер
Веккьярелло
- МШКомпозитор
Майкл
Шуман