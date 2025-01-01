Фильм Всеведущий читатель

Что получится, если главный герой — человек, знающий финал истории той вселенной, в которой оказался? «Всеведущий читатель» — корейский фэнтези-фильм, основанный на популярном веб-романе.



Ким Док-ча — офисный работник, преданный поклонник нестандартной фантастической истории о конце света, которую он дочитал раньше всех. Когда реальность внезапно начинает меняться — события из романа начинают происходить в жизни — он становится единственным, кто знает, что должно быть дальше, и пытается изменить ход событий. Он объединяется с главным героем романа, Ю Чон Хеком, и другими союзниками, чтобы противостоять надвигающемуся апокалипсису, используя свои знания и понимание сюжета, а также разгадывая правила, по которым измененная реальность функционирует.



«Всеведущий читатель» задает вопрос: что, если ты — единственный, кто знает правила игры, когда весь мир стал твоей игрой? Смотреть «Всеведущий читатель» можно в кино: купите билет на сайте партнеров «Яндекс Афиша», перейдя со страницы на Wink.



Всеведущий читатель покупка билетов в кино онлайн