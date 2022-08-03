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Вселенная Стивена Хокинга. Часть 2. Путешествие во времени (Discovery)

Вселенная Стивена Хокинга. Часть 2. Путешествие во времени (Discovery) (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Stephen Hawking's Universe. 2
Документальный44 мин18+

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О фильме

Знаменитый физик, профессор Стивен Хокинг, который в 30 лет оказался практически полностью парализован из-за прогрессирующей болезни, делится мыслями об интригующих загадках Вселенной, таких как инопланетная жизнь или путешествие во времени.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.5 IMDb