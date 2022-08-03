Вселенная Стивена Хокинга. Часть 1. Инопланетяне (Discovery) (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Stephen Hawking's Universe. 1
Документальный44 мин18+
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О фильме
Знаменитый физик, профессор Стивен Хокинг, который в 30 лет оказался практически полностью парализован из-за прогрессирующей болезни, делится мыслями об интригующих загадках Вселенной, таких как инопланетная жизнь или путешествие во времени.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.5 IMDb