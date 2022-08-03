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Все включено: Каникулы в Греции

Все включено: Каникулы в Греции (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Sune i Grekland - All Inclusive
Комедия, Семейный94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Рудольф, отец семейства, работает налоговым инспектором. На работе он получает предложение поехать в Грецию на конференцию, и его семья увязывается с ним…

Страна
Швеция
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Все включено: Каникулы в Греции»