Все смотрят на тебя (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Юной и талантливой балерине Наташе нужно срочно заработать денег на поездку в Париж. Недолгий поиск в интернете подсказывает выход — Наташа и ее молодой человек решают заняться вебкамом. Вот только сохранит�ь это в тайне у ребят не получится.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- КВРежиссёр
Кузя
Васильева
- Актриса
Кристина
Корбут
- ОСАктёр
Олег
Савостюк
- ГГАктриса
Глафира
Голубева
- ИСАктриса
Ирина
Семиреченская
- МФАктриса
Мария
Федосова
- ПДАктриса
Полина
Денисова
- АССценарист
Алёна
Селиванова
- КВСценарист
Кузя
Васильева
- НТПродюсер
Наталья
Троицкая
- АСМонтажёр
Артём
Соколовский
- АКМонтажёр
Антон
Кузьмин
- ВТОператор
Владислав
Тиньков
- АККомпозитор
Алексей
Кестнер