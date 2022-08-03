Все пары делают это
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Все пары делают это

Все пары делают это (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.12017, Daddy Cool
Комедия93 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Когда великовозрастного лоботряса бросает его амбициозная жена, он решает открыть частные ясли прямо у них на дому. Озорная комедия «Все пары делают это» — фильм о том, что делать, когда срочно нужно взрослеть.

Адриен и Мод живут друг с другом уже 10 лет. Мод — талантливая художница комиксов, недавно заключившая с издательством долгосрочный контракт, согласно которому должна издавать по графическому роману каждый год. Адриен же карьерными успехами похвастаться не может: он больше любит дурачиться и развлекаться, а музыкальный магазин, где он был менеджером, закрывается по его вине. Мод понимает, что с таким мужчиной не построить нормальной семьи, и объявляет о разводе, но выгнать Адриена из общей квартиры пока не может. Чтобы отомстить жене и доказать, что он все-таки может брать на себя ответственность, Адриен решает устроить дома ясли. Стоит ли говорить, что он явно не готов к такой работе.

Выдержит ли герой это испытание и вернет ли уважение Мод, расскажет фильм «Все пары делают это» (2017). Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть французский ромком о взрослых и детях.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb