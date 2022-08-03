Все о Еве (фильм, 1950) смотреть онлайн
8.11950, All About Eve
Драма132 мин18+
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О фильме
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джозеф
Лео Манкевич
- БДАктриса
Бетт
Дэвис
- ЭБАктриса
Энн
Бакстер
- ДСАктёр
Джордж
Сандерс
- СХАктриса
Селест
Холм
- ГМАктёр
Гэри
Меррил
- ХМАктёр
Хью
Марлоу
- ГРАктёр
Григорий
Ратов
- ББАктриса
Барбара
Бейтс
- Актриса
Мэрилин
Монро
- ТРАктриса
Тельма
Риттер
- ДЛСценарист
Джозеф
Лео Манкевич
- МОСценарист
Мэри
Орр
- ДФПродюсер
Дэррил
Ф. Занук
- ВКАктриса дубляжа
Валентина
Караваева
- НЗАктриса дубляжа
Нина
Зорская
- АААктёр дубляжа
Алексей
Алексеев
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гицерот
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- ККАктёр дубляжа
Константин
Карельских
- ЛРХудожник
Лайл
Р. Уилер
- БММонтажёр
Барбара
МакЛин
- МРОператор
Милтон
Р. Крэснер
- АНКомпозитор
Альфред
Ньюман