Все о Еве
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Все о Еве

Все о Еве (фильм, 1950) смотреть онлайн

8.11950, All About Eve
Драма132 мин18+

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О фильме

Скромная и трудолюбивая Ева становится послушной помощницей стареющей звезды Бродвея Марго Ченнинг. Ею движет желание стать «новой Марго Ченнинг». Пресыщенный жизнью циничный театральный критик Аддисон Де Витт решает помочь молодой карьеристке.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Все о Еве»