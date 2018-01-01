Wink
Фильмы
Все любят Жанну
Актёры и съёмочная группа фильма «Все любят Жанну»

Актёры и съёмочная группа фильма «Все любят Жанну»

Режиссёры

Селин Дево

Céline Devaux
Режиссёр

Актёры

Бланш Гарден

Blanche Gardin
АктрисаJeanne Mayer
Лоран Лафитт

Laurent Lafitte
АктёрJean (в титрах: Laurent Lafitte de la Comédie Française)
Максанс Туаль

Maxence Tual
АктёрSimon Mayer
Нуну Лопеш

Nuno Lopes
АктёрVitor
Марта Келлер

Marthe Keller
АктрисаClaudia Mayer
Лиза Мире

Lisa Mirey
АктрисаTheodora
Эндрю Санко Логан

Andrew Sanko Logan
АктёрSasha
Самира Седира

Samira Sedira
АктрисаMaître Sonia Hami
Пэтти Хэннок

Patty Hannock
АктрисаL'agent immobilier anglaise
Педро Ласерда

Pedro Lacerda
АктёрL'agent immobilier portugais

Сценаристы

Селин Дево

Céline Devaux
Сценарист

Продюсеры

Сильви Дантон

Sylvie Danton
Продюсер
Луиш Урбано

Luís Urbano
Продюсер

Актёры дубляжа

Елена Соловьева

Актриса дубляжа
Александр Носков

Актёр дубляжа
Иван Породнов

Актёр дубляжа
Александр Лучинин

Актёр дубляжа
Лариса Брохман

Актриса дубляжа

Композиторы

Флавьен Бергер

Flavien Berger
Композитор