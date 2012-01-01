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Врумиз. Капитан чистоты

Врумиз. Капитан чистоты (мультфильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Vroomiz
Мультфильмы13 мин0+

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О фильме

Добро пожаловать в фантастический мир Врумиз. Здесь, в городе Зиппи Сити, вы познакомитесь с машинками-зверюшками — гепардом Спиди, обезьянкой Банги, олененком Фаррой, пандой ПиТи и жирафом Джиральдиной.

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Страна
Франция, Южная Корея
Жанр
Мультфильмы
Качество
SD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.8 IMDb