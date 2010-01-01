Время ведьм (в переводе Гоблина) (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Двое крестоносцев сопровождают в далекий монастырь юную девушку, которая обвиняется в колдовстве, породившем чуму. Николас Кейдж, Рон Перлман и Клэр Фой блистают в фэнтезийном боевике «Время ведьм». Фильм режиссера «Угнать за 60 секунд» в переводе Гоблина доступен только на Wink.



Бэймен и Фелсон — рыцари-крестоносцы, 12 лет жизни потратившие на изнурительную религиозную войну. Осознав, что больше не могут быть частью жестокого кровопролития, они решаются покинуть поле боя и направиться домой. Однако их ловят в небольшой деревушке, где бушует смертоносная чума. Под страхом казни рыцарей заставляют сопроводить девушку, которую считают виновницей появления страшной болезни, в далекий монастырь. Там хранится книга с заклинанием, раз и навсегда способным уничтожить зло внутри грешницы и прекратить эпидемию. Однако дорога к аббатству не будет простой.



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