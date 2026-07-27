Старшеклассник Ли У-джин — подающий надежды бейсболист. Его блестящие перспективы оказываются под угрозой из-за внезапной потери контроля над подачей. Тренер перестает в него верить, парень впадает в отчаяние, но всё меняется с появлением загадочного ученика Квон Тхэ-хи, который становится его наставником и лучшим другом. Благодаря его поддержке У-джин преодолевает страхи и вновь становится лучшим игроком. Но внезапно Тхэ-хи исчезает. В поисках друга У-джин сталкивается с шокирующей правдой.

